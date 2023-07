Notte di follia, ferisce il vicino e i carabinieri

di Alessandra Codeluppi

All’improvviso è entrato con un trattore nel cortile del vicino, contro la sua volontà, incastrandosi tra il muro della casa e la macchina di proprietà dell’altro uomo. Poi avrebbe rivolto minacce di morte e cercato di colpirlo con un cacciavite, ferendolo al dorso del mano sinistra. Infine è entrato dentro la sua abitazione.

Ci sono stati attimi di tensione, lunedì sera alle 21.30, a Baiso, dove un 60enne ha dapprima tentato di aggredire il vicino, un 40enne, e poi ha avuto una colluttazione anche coi carabinieri, chiamati dall’uomo finito nel mirino.

Secondo quanto emerso, il 60enne, operaio, appariva molto agitato, probabilmente a causa dell’uso di alcol.

Il 40enne, visto quello che stava succedendo e temendo conseguenze ancor più gravi, ha allertato la centrale operativa dei carabinieri di Castelnovo Monti: sono accorse pattuglie di Villa Minozzo e di Baiso. Due militari hanno cercato di identificare il 60enne e di impedirne la fuga: secondo la ricostruzione investigativa, alla richiesta di mostrare il cacciavite, l’uomo lo avrebbe puntato contro per poi gettarlo a terra verso di loro.

Poi avrebbe rivolto insulti e minacce del tenore: "Quando mi vedi arrivare mi conosci..." e "Siete dei mafiosi". Ha cercato di scappare e, dopo essere stato bloccato, ha aggredito fisicamente un carabiniere strattonandolo per la camicia, e l’altro collega graffiandolo sul braccio.

Una volta messo a terra, avrebbe continuato a scalciare verso il militare che aveva poco prima spintonato, cercando di farlo cadere.

Per lui, nato a Sassuolo e residente a Baiso, operaio, è scattato l’arresto per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio aggravata (perché commessa con violenza e perché era armato) e porto di oggetti atti a offendere. Il cacciavite è stato poi trovato dai carabinieri e sottoposto a sequestro.

Ai militari aggrediti sono state diagnosticate lesioni guaribili in due giorni.

L’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice Matteo Gambarati per la direttissima. "Ho preso il trattore e sono andato a casa del vicino, che abita a una cinquantina di metri, ma non l’ho trovato - ha detto -. C’era la luce accesa e ho chiamato il 112 perché ero preoccupato". Poi lui sostiene di non ricordarsi più nulla.

Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma. La difesa, affidata all’avvocato Nico Vaccari, si è opposta. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma due volte alla settimana, in attesa della prosecuzione del processo con direttissima, fissato in settembre.