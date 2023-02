Notte di follia per un giovane operaio

Prima una serie di messaggi minacciosi alla sua ragazza inviati sul telefonino, poi si è presentato nella notte all’abitazione della giovane, a Reggiolo, con l’intenzione di accedere all’interno dell’edificio. Una situazione che è diventata ancora più critica, dal punto di vista della sicurezza, quando il giovane, un reggiano di 26 anni residente a Luzzara, ha puntato l’auto contro un paletto della recinzione della casa, abbattendolo. L’intenzione, a quanto pare, era quella di entrare nell’abitazione.

Dove però non avrebbe trovato la destinataria dei suoi vari messaggi, visto che la ragazza non era in casa in quel momento. Nell’abitazione, però, era presente la madre, una cinquantenne del paese, la quale si è comprensibilmente preoccupata dall’evolversi della situazione, con il rischio che potesse degenerare.

Non ha esitato un istante e ha telefonato alla centrale operativa del 112. Dalla caserma di Guastalla, via radio, è stata dirottata sul posto una pattuglia dei carabinieri di Reggiolo. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato il giovane segnalato all’interno della sua autovettura, nei pressi dell’indirizzo indicato. Si sperava che alla vista delle divise la situazione potesse tranquillizzarsi in un attimo.

Invece è accaduto il contrario: alternando fasi di calma ad altre ad alta concitazione e nervosismo, il 26enne se l’è presa con i carabinieri, tanto da far richiedere una seconda pattuglia – stavolta del nucleo radiomobile di Guastalla – come rinforzo. Ma il giovane non si è affatto calmato, tentando pure di colpire un carabiniere con una testata, per fortuna senza riuscirci. A quel punto, l’altra notte, per il 26enne è scattato l’arresto per reati che vanno dalla violenza alla resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane operaio è comparso poi ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per sottoporsi al giudizio direttissimo. Da quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio aveva litigato con la fidanzata e poi si sarebbe rivolto con toni minacciosi alla madre e ai parenti: "Te la faccio vedere io... te la faccio pagare". Il pm ha chiesto l’obbligo di firma, mentre l’avvocato Alessio Benassi la remissione in libertà. Il giudice ha disposto la misura cautelare chiesta dal pm per cinque volte alla settimana, in attesa del processo fissato in marzo a seguito della richiesta di un termine a difesa.

Antonio Lecci

Alessandra Codeluppi