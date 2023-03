Notte di follia sul taxi Pretende una corsa gratis per Piacenza: denunciato

Una ‘comoda’ tratta Reggio stazione-Castelvetro Piacentino da 90 chilometri (e un’ora abbondante) senza pagare un euro di taxi.

Una richiesta alquanto bizzarra quella di un 62enne, fatta a un tassista la scorsa notte intorno alle 2 in piazzale Marconi. Ma se già questo appare assurdo, non è nulla in confronto a quanto riferito agli agenti delle Volanti intervenute successivamente sul posto. Perché l’uomo, originario proprio di Castelvetro Piacentino, oltre a pretendere una scarrozzata gratuita non voleva scendere dal taxi. E così alla richiesta degli uomini della questura di esibire i documenti, ha risposto per le rime: "Io non vi dico un c..., non me ne frega un c... di chi siete".

Una nottata di ordinaria follia che ai termini degli accertamenti di rito in questura è costata una bella denuncia al 62enne per il rifiuto di fornire le proprie generalità, reato previsto a tutti gli effetti ai sensi dell’articolo 651 del codice penale. Mentre per il tassista, è rimasta indubbiamente una storia in più da raccontare ai prossimi clienti. Ma l’episodio avvenuto in zona stazione non è l’unico finito sotto la lente di ingrandimento degli agenti, che su input del questore Giuseppe Ferrari hanno intensificato i controlli nel quadrilatero di piazzale Marconi, soprattutto tra via Turri e via Paradisi.

Un’operazione che negli ultimi giorni ha coinvolto anche il reparto prevenzione crimine dell’Emilia-Romagna occidentale, assieme ai carabinieri del comando provinciale di Corso Cairoli, guardia di finanza e polizia locale, e ha portato a 213 persone controllate oltre a 5 esercizi pubblici. All’interno di questi controlli, oltre al già citato caso del tassista, lunedì alle 13,50 in via Turri, è stato fermato anche un 31enne.

Solo dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, invece di girovagare in zona stazione, sarebbe dovuto essere in carcere, visto l’ordine emesso dal tribunale di Modena lo scorso 28 febbraio. Così gli agenti delle Volanti – guidati dalla dirigente Mariantonietta Murè – dopo i rilievi foto-dattiloscopici, lo hanno portato alla casa circondariale di via Settembrini.

Infine proseguono anche gli specifici servizi straordinari, sempre in zona stazione, per i controlli in giardini, ingressi, garage e scantinati degli edifici del quadrilatero, che come più volte segnalato dai residenti vengono spesso indebitamente occupati da persone senza fissa dimora, spesso dedite ad attività illegali.