Notte di note in mezzo alle stelle Il pianista Stàlteri di scena a Canossa

Al festival dei Borghi, a Canossa, nell’ambito di "Entroterra Festival", oggi è atteso il pianista Arturo Stàlteri, alle 21,30 al Belvedere del Castello, con ingresso libero. Stàlteri è protagonista dell’evento "Invenzioni a due voci" con il critico giornalista Luca Damiani. Nel corso della serata, Stàlteri (già pianista di Rino Gaetano) esplora il mondo delle cover, mediate dallo scrittore e conduttore radiofonico Luca Damiani, direttore artistico del festival e ideatore del formato delle "Interviste a due voci". Il musicista Arturo Stàlteri si racconta, portando sul palco la sua versione di alcuni successi dei Rolling Stones. Il musicista ha iniziato a farsi conoscere con il gruppo Pierrot Lunaire, uno dei nomi storici del rock progressivo degli anni Settanta. Una carriera ricca di collaborazioni la sua, con Rino Gaetano, ma anche al fianco di Franco Battiato. Inoltre, per Carlo Verdone ha composto musiche per "L’amore è eterno finché dura" e ha interpretato pagine di Bach, Schubert e Chopin nel film "Grande, Grosso e Verdone". L’ottava edizione di "Entroterre Festival" prosegue fino al 14 settembre con eventi tra Emilia-Romagna, Toscana e in Lazio. Oltre 100 gli spettacoli e gli eventi diffusi su tutto il territorio regionale oltre che a Firenze e Roma.

a.le.