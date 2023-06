Notte di paura, aggredito vicino alla stazione

Aggredito da un giovane africano, che puntava alla catenina d’oro che la vittima teneva al collo. Tutto è cominciato con una banale richiesta di informazioni su un indirizzo. Si trattava, però, di un pretesto per avvicinarsi e strappare il prezioso oggetto. E così la richiesta di informazioni si è trasformata in una tentata rapina impropria. E’ accaduto verso la mezzanotte in pieno centro a Guastalla, nei pressi della stazione ferroviaria. "Quel ragazzo – racconta Andrea Grassi, 57 anni, abitante a Guastalla – era alto, magro, abiti bianchi sportivi, cappellino sulla testa. Mi ha chiesto indicazioni su una strada, ma era solo un pretesto per avvicinarsi e distrarmi un istante. Ha cercato di strapparmi la catenina dal collo, ma sono stato rapido a spostarmi, pur non riuscendo a evitare la presa delle sue mani. Con le sue unghie mi ha graffiato il collo, provocando un arrossamento, dolore ed escoriazioni". Effetti che anche ieri, a diverse ore di distanza, erano ben visibili. "Si era messo nella posizione che solitamente usano i pugili quando devono attaccare – aggiunge Andrea Grassi – ma quando ha visto che stavo reagendo, ha preferito desistere. E forse ha notato pure che nella mia auto avevo un piccolo bastone, che utilizzo come sostegno quando vado a passeggiare. Ha pensato che fossi intenzionati a usarlo. Ed è scattato via…". La vittima dell’aggressione ricorda molto bene l’odore che emanava quello straniero: "Era un odore sgradevole. Mi ha dato l’impressione di essere sotto l’effetto di droga, sembrava sotto choc". Andrea ha deciso di raccontare l’accaduto per mettere in guardia altre persone che potrebbero diventare vittime dello stesso episodio accadutogli ieri notte. "Purtroppo – aggiunge – ci sono edifici apparentemente abbandonati e luoghi pubblici in cui trovano riparo dei clandestini, persone senza fissa dimora, spesso alla ricerca di risorse non solo per mangiare ma anche per comprarsi alcolici e droga". Di recente un pensionato ha vissuto una simile esperienza, sempre in centro a Guastalla, restando seriamente ferito dopo una caduta.

Antonio Lecci