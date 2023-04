Notte di paura: esplodono due bombe carta

Due bombe carta contro la porta d’ingresso di un condominio a Casalgrande. E’ successo venerdì sera alle 21 in via Europa 25. Momenti di grande paura per gli abitanti di una palazzina composta da nove appartamenti. Si è temuto il peggio dopo due esplosioni che hanno abbattuto la porta d’ingresso.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. In tanti a Casalgrande hanno avvertito i boati e hanno chiesto informazioni sui social.

"Siamo ancora spaventati – racconta una donna che vive in un appartamento a pianoterra – per quello che è successo. Ho sentito dei rumori vicino alle mie tapparelle e dalla porta ho poi visto del fumo dalla scala. Alcuni vicini dai balconi si sono anche accorti della presenza di fiamme precedute da due scoppi forti. Probabilmente hanno lanciato, all’esterno del cancello, due bombe carta verso la porta. Per terra abbiamo notato due macchie. Sono stati subito chiamati i carabinieri. Nessuno ha riportato conseguenze".

Sono quindi intervenuti i militari dell’Arma per eseguire gli accertamenti del caso. Ieri mattina sul posto è arrivato per un sopralluogo anche Marco Cassinadri, presidente del consiglio comunale di Casalgrande. Del grave atto è stato pure informato il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. Non ancora identificati gli ‘autori’.

"Uno dei proprietari – prosegue la donna che abita a pianoterra – si trovava fuori e ha visto due ragazzini che correvano per scappare da questa zona. Forse si sono allontanati a bordo di un’auto. Non abbiamo le telecamere e non sappiamo i motivi di questo gesto. In questo condominio vivono delle brave persone e nel passato non si sono verificati dei problemi. Non è mai accaduto nulla di simile".

La vetrata della portata è stata completamente distrutta e sarà dunque necessario sostituirla. C’è ora tanta preoccupazione tra i residenti di via Europa dopo le due bombe carta fatte esplodere l’altra sera.

"La prima notte – sottolinea amareggiata sempre la donna – non sono riuscita a dormire dopo questo grave episodio. Venerdì sera, dopo i boati, siamo tutti usciti fuori di casa compresi gli abitanti delle vicine abitazioni. Perché è stato compiuto questo atto? Speriamo comunque siano individuati i responsabili. I danni sono ingenti e sarà infatti necessario rifare tutta la porta divelta".

Matteo Barca