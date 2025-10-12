Notte di violenza in centro storico. Infastidisce gruppo, viene pestato

Ubriaco, avrebbe infastidito un gruppo di ragazzi. Trovando però la loro violenta reazione. Un 47enne di origine albanese è finito in codice ‘rosso’ all’ospedale dopo essere stato riempito di botte. I carabinieri ora sono a caccia dei responsabili.

Una notte da far west che si tinge di giallo quella fra sabato e domenica in centro storico. Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, intorno alle 3, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine e conosciuto nella zona della movida come un abituale frequentantore nonché spesso molesto – in condizioni di alterazione dall’alcol, si sarebbe avvicinato ad un gruppo di italiani tra via Fontanelli e il parcheggio dell’ex Caam.

Sono subito volate parole grosse, con il 47enne che avrebbe cercato per primo la colluttazione, aggredendoli. La reazione del ‘branco’ è stata però violenta.

L’uomo è stato accerchiato e picchiato. Poi il gruppo si è dileguato, mentre la vittima è tornata verso il centro. Sporco di sangue, è entrato nel locale ‘Brasserie des amis’ di via Toschi, chiedendo al titolare di poter usufruire del bagno al fine di lavarsi la faccia. Il proprietario lo ha accompagnato e poi lo ha fatto sedere in una saletta riservata per cercare di farlo riprendere. Ma all’improvviso è svenuto, accasciandosi al suolo. Da qui, l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Caricato, è stato portato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Ma tuttavia, non si trova in pericolo di vita.

Il personale medico sanitario, come da prassi, ha informato i carabinieri che si sono precipitati sul posto per seguire il caso. Ora i militari indagano per risalire all’identificazione dei responsabili del pestaggio e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio degli inquirenti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui è accaduto tutto.

