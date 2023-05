Notte Off accende le luci Eventi e concerti in città

di Lara Maria Ferrari

Stanotte è la Notte. Tonight is the Night, direbbero gli anglosassoni, per esprimere che un dato momento è arrivato, molto carico di aspettative e si spera da ricordare. Torna la Notte Off di Fotografia Europea, ad infiammare il weekend reggiano, arricchendosi di nuovi eventi e protagonisti. E’ la serata dedicata al Circuito Off della manifestazione internazionale e tanti saranno gli eventi e i concerti in programma, insieme alle mostre aperte in tutta la città, nelle case private, nei palazzi di pregio, nelle vie storiche e più carismatiche, per un nuovo weekend all’insegna dell’arte. Ecco il programma.

Si inizia alle 17, alla galleria Santa Maria, con la presentazione delle mostre; alla stessa ora, tra piazzale Roversi, parco del Popolo e lo Skate Park in piazzale Europa, si svolgerà ‘GenerazioneZ. Fluidità urbana’, la performance itinerante urbana narrata attraverso la danza e i linguaggi espressivi identitari degli studenti del Liceo Coreutico Matilde di Canossa e del Liceo Gaetano Chierici.

Alle 18.30 in piazza Casotti ci sarà la premiazione del Circuito Off 2023 – Premio Max Spreafico: al vincitore del premio sarà data l’opportunità di produrre una nuova mostra ed esporla durante la prossima edizione di Fotografia Europea, nel 2024. A seguire, premiazione del progetto vincitore di AMI Prize 2023. AMI, Archivio Mobile Italiano, è il progetto a cura di Sara Munari e Simone Cerio che va in giro per l’Italia a raccogliere materiale fotografico prodotto da fotografi amatoriali e legato al territorio di origine; alle 21 è in programma la quarta serata di Fotofonia, col dj-set di Luce Clandestina, in piazza Casotti. Ma gli appuntamenti non si esauriscono nella Notte Off. A

lle 17, nel Chiostro piccolo dei Chiostri di San Pietro, per la serie ‘Incontra l’artista’, saranno ospiti Francesco G. Raganato, Cristina Vatielli e Nausicaa Giulia Bianchi. Si terrà in questa occasione la presentazione di ‘Le Fotografe’, nuova stagione prodotta da Sky Arte. Modera Daria Scolamacchia. A Palazzo dei Musei sarà invece possibile visitare liberamente le mostre fotografiche in corso, ma anche partecipare alle visite guidate gratuite, di cui la prima alle 11 con ‘Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi’, che a partire dall’opera di Luigi Ghirri, esamina diverse sperimentazioni fotografiche intorno al tema della natura. Alle 18 si terrà la visita alla collettiva ‘AppartenenzaBelonging’ di Giovane Fotografia Italiana #10.