Notte senza fine tra country e fantasy

Musica, eventi, giochi e laboratori per bambini, spettacoli e danza alla Notte Senza Fine 2023 che oggi dalle ore 19 animerà tutto il paese. Non mancheranno i punti ristoro gestiti sia dagli esercenti locali che dalle associazioni del territorio, ognuno con la sua proposta gastronomica e di intrattenimento. Clou della serata lo spettacolo di fuoco medieval-fantasy con "Carrus Dei Fire" alle 23 in piazza Matteotti, direttamente da Rievocandum, a cura della Contrada della Corte. Tra le attrazioni l’esposizione di auto d’epoca in via Allende, musica e balli coutry-western in piazza I Maggio, Paul Boss con la Old Strings Band in piazza Ruini (a cura di Indiosmundi), il Rock contest seguito da Dj Set in piazza del Castello.