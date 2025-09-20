Notturna264 al Teatro Herberia. Un’indagine sospesa sulla morte

Alle 18.30 il sipario del Teatro Herberia di Rubiera si alza per presentare l’esito della residenza di ’Notturno264’, il progetto vincitore di questa edizione di ’Eretici. Le strade dei teatri’, bando per giovani artisti under 28 del panorama nazionale. Lo spettacolo è di e con Anita Pomario.

Interrogandosi sul valore del processo creativo che precede e accompagna la composizione e la produzione di una nuova opera, ’Eretici’ ha offerto ad Anita Pomario le migliori condizioni per concentrarsi sulla ricerca e la sperimentazione, il confronto con studiosi e curatori, le relazioni con le comunità di prossimità.

In particolare, Anita ha avuto a disposizione cinque periodi di residenza creativa, un compenso economico, ospitalità a L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e a La Corte Ospitale di Rubiera. Inoltre ha potuto far tesoro dello sguardo e dell’accompagnamento dei tutor Elena Di Gioia, Gerardo Guccini, Enrico Pitozzi, a cui si è aggiunto il tutoraggio artistico di Daria Deflorian e Nicola Ratti.

’Notturno264’ si presenta come un’esperienza multidisciplinare che combina teatro fisico, scultura e nuova drammaturgia. Un’indagine sospesa sulla morte, sulla mancanza e sulle ossessioni che ne conseguono. La storia segue Gasparina, una donna che, dopo la perdita del padre nel sonno, decide di smettere di dormire. La performance vuole essere concepita come un quadro, con tre elementi simultanei e paralleli: L’Armatura, la Figura e il Contorno. Un mondo chiuso all’interno del quale la Figura agisce attraverso il suo ‘divenire animale’ per sfumare all’infinito. Seguendo un impulso simile a quello della stella verso il suo buco nero, La Figura finirà per sprofondare dentro sé stessa e disperdersi in una dimensione in cui tutto è fermo ma illimitato.

Insieme all’artista, hanno partecipato al percorso anche i Custodi delle Residenze, secondo pilastro su cui si fonda ERetici, giovani spettatori che hanno vissuto l’esperienza della residenza e seguito da vicino il processo di creazione. Info: www.corteospitale.org

s.bon.