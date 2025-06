Novabell, si lavora al ripristino. Uffici e logistica sono operativi

"La nostra priorità resta la tutela dei lavoratori, la sicurezza degli ambienti e il ripristino completo della normale operatività". Ad assicurarlo in una nota è Novabell il giorno dopo l’incendio scoppiato nello stabilimento di Roteglia. Novabell ieri ha garantito che la situazione è sotto controllo con attività operative e misure straordinarie in corso. Fortunatamente nessuna persona lunedì era rimasta ferita o intossicata. Sul posto erano prontamente arrivati i vigili del fuoco con molte squadre per domare velocemente il rogo ed evitare altri problemi. Ingenti i danni causati dalle fiamme. La produzione è stata temporaneamente interrotta. "L’evento – dicono da Novabell – ha coinvolto una porzione limitata dell’area produttiva. Non si sono registrati danni a persone e l’intervento immediato delle squadre di emergenza ha consentito il contenimento della situazione in tempi rapidi e in piena collaborazione con le autorità competenti".

La logistica e gli uffici sono regolarmente operativi e l’azienda è "in grado di garantire la continuità delle attività commerciali. La nostra priorità resta la tutela dei lavoratori, la sicurezza degli ambienti e il ripristino completo della normale operatività".

Lunedì, oltre ai pompieri, a Roteglia si sono portati pure i carabinieri. Sul posto era giunto pure il sindaco del Comune di Castellarano e presidente della Provincia Giorgio Zanni per compiere un sopralluogo e partecipare a una riunione nello stabilimento assieme alla proprietà, ai tecnici e ai vigili del fuoco. Il primo cittadino Zanni è in stretto contatto con l’azienda per seguire attentamente gli sviluppi ed è a fianco di proprietà e lavoratori di una delle aziende più importanti di tutto il distretto ceramico. Probabilmente in questi giorni saranno comunicate notizie inerenti alla produzione. Fondamentale certamente l’operazione dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per spegnere in breve tempo le fiamme e svolgere i relativi rilievi del caso.

L’incendio era circoscritto a una contenuta, ma strategica porzione nel cuore produttivo dell’azienda di Roteglia. Danni significativi si sono registrati ad alcune porzioni impiantistiche su alcune linee produttive.

Matteo Barca