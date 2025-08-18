Novakovich, si inserisce il Brescia. Ma lui vuole solamente la Reggiana

Come si dice in questi casi nel calciomercato, conterà la volontà del giocatore. Per Andrija Novakovich, 28enne puntero statunitense (è nato nel Wisconsin, dove curiosamente la sua famiglia ha una piantagione di carciofi) e con cittadinanza serba, la fumata ‘granata’ potrebbe arrivare oggi. Sono ore calde per il suo approdo alla Reggiana che però ha temuto una beffa nella trattativa. Il ds Fracchiolla ha in pugno l’attaccante da settimane, ma il Venezia – titolare del cartellino – aveva raggiunto un accordo con l’Union Brescia, la società nata sulle ceneri del fallimento delle ‘Rondinelle’ (che l’anno scorso avevano centrato la salvezza sul campo, ma poi la penalizzazione di quattro punti ha ridisegnato la classifica, spedendola in Serie C), disposti a versare un indennizzo economico ai lagunari pur di ripartire proprio dal centravanti. Ma ‘Novak’ non vuole scendere di categoria, convinto di potersi riscattare (l’anno scorso in prestito al Bari mettendo a segno tre reti e due assist in 28 presenza, un ruolino non proprio luccicante) e dire ancora la sua nel campionato cadetto.

Inoltre, il direttore sportivo granata lo conosce bene avendolo avuto al Lecco nella stagione 2023-2024 (38 partite e sei gol, tra le sue migliori annate in carriera). Ecco perché Novakovich sta spingendo per venire a Reggio. Il club granata non vuole spendere cash per il suo cartellino, tant’è che il Venezia si sarebbe impuntato avendo in mano un’offerta dal Brescia per non perderlo proprio a ‘zero’ dopo averlo rilevato dal Frosinone dove si mise in luce sotto la guida dell’altro ex granata, Sandro Nesta (che lo voleva anche due anni fa quando sbarcò a Reggio). Per ora manca il via libera, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i club per trovare una quadra. Se prima dell’inserimento dei bresciani, il Venezia aveva aperto al prestito (Novakovich ha ancora un anno di contratto) e si era detto disposto a compartecipare all’ingaggio, molto probabilmente la Reggiana dovrà accollarsi tutto o gran parte dello stipendio. Una situazione che oggi è destinata a sbloccarsi.

