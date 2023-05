Novanta giovani musicisti suonano davanti all’ospedale

Domani alle 18 il piazzale antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova, in città, si trasforma in uno spazio di spettacolo, con l’esibizione di novanta giovani dei percorsi a indirizzo musicale dell’istituto Marco Emilio Lepido di Reggio. Con voci, chitarre, saxofoni, flauti, pianoforte, tastiere e percussioni, i giovani musicisti renderanno omaggio in un abbraccio musicale simbolico ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova e al Mire (Maternità Infanzia Reggio Emilia), ospedale della donna e del bambino che sorgerà a fianco del Core.

L’esibizione si svolge proprio sotto le finestre del reparto di Pediatria e a suonare saranno i ragazzi della Lepido Youth Orchestra, preparati dai professori Marianna Ferlenghi (docente di pianoforte), Paolo Testi (flauto traverso), Andrea Corradi (saxofono) e Sergio Cattolico (chitarra classica), con il coro diretto da Eleonora Incerti. Si esibiranno come cantanti solisti gli allievi vincitori del contest canoro di istituto "The voice of Lepido".

Il repertorio prevede sigle famose dei cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta. Nel corso degli anni queste piccole perle musicali sono diventate dei cult, un vero e proprio fenomeno musicale che vanta numerosi estimatori e appassionati. Nell’occasione gli studenti di 12 e 13 anni saranno diretti dai professori Paolo Testi e Andrea Corradi. L’evento, alla sua quarta edizione, ritorna dopo il lungo periodo della pandemia ed è promosso dall’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia e da CuraRE Onlus, realtà che da anni è impegnata alla realizzazione del Mire.

Antonio Lecci