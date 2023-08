Nove gli indagati per il tragico schianto

Indagini finite a Natale del 2022 e attesa dell’udienza preliminare. L’inchiesta, coordinata sui tragici eventi del 28 agosto del 2021 (ne parliamo in pagina, ndr), sta per arrivare nelle aule del palazzo di giustizia. Sono nove gli indagati per la morte di Davide Rabotti e Cristian Poggioli. Si tratta di Alen Carbognani, come legale rappresentante dell’Asd Grassano rally che organizzò la manifestazione; Simone Bettati, direttore di gara; Luca Meneghetti, delegato all’allestimento; Brunello Demitri, supervisore tecnico del percorso; Pietro Martinelli, commissario di percorso; Eugenio Dallari e Andrea Montecchi, come equipaggio di una macchina apripista; Edoardo Ferranti e Daniele Bandieri, equipaggio di un’altra auto apripista.