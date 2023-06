Novellara, denuncia e sanzioni per lavoro nero nel cantiere

Novellara (Reggio Emilia), 28 giugno 2023 – I carabinieri della caserma di Novellara, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio hanno individuato un’impresa edile che impiegava lavoratori senza contratto, “in nero”, con omissioni varie nei confronti dei dipendenti. Per questo è stato denunciato un uomo di 46 anni, titolare dell’impresa. L’accertamento si è svolto l’altra mattina nell’impresa edile. I militari hanno riscontrato l’impiego di un operaio senza contratto di assunzione. A quel punto, come prevede la normativa, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, i carabinieri hanno constatato che il titolare non aveva provveduto a far sottoporre a visita medica i propri lavoratori come da programma di sorveglianza sanitaria. E per questo è stato denunciato alla Procura reggiana. Al titolare dell’impresa edile sono state inoltre comminate ammende per circa 5.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro. Per riprendere l’attività dovrà mettersi in regola.