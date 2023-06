Novellara, incontro pubblico sulla tangenziale

Novellara (Reggio Emilia), 14 giugno 2023 - E’ stata fissata per il 22 giugno alle 20,30, al teatro della Rocca, la consultazione pubblica sulla tangenziale di Novellara, argomento che divide la comunità locale, in particolare i residenti nella zona adiacente l’ultimo tratto di strada, che dovrà essere costruito a breve scadenza, da strada Valle alla Provinciale per Reggiolo. A relazionale ci saranno tecnici della Provincia, il sindaco Elena Carletti, progettisti e rappresentanti delle imprese incaricate dei lavori. La consultazione pubblica del 22 giugno rientra nel percorso per ottenere eventuali osservazioni. Dopo questa fase, l’accordo è destinato a essere depositato al Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e ci saranno 60 giorni di tempo per presentare ulteriori eventuali osservazioni. Alla scadenza di questo termine, la Provincia avrà altri due mesi per convocare la Conferenza definitiva per l'approvazione ufficiale dell'accordo di programma e del progetto e, dunque, avviare la progettazione esecutiva. Resta da definire se aprire o meno l’ultimo tratto già concluso della tangenziale, fino a strada Valle, in attesa di completare l’intera strada.