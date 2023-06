Novellara, un sogno il palasport da nove milioni

Novellara (Reggio Emilia), 16 giugno 2023 - Il palasport comunale di Novellara non è più in grado di accogliere partite di campionato di alto livello, già di serie C. E così la locale società di basket rischia di dover emigrare altrove per le gare casalinghe, con l’alternativa di restare a categorie inferiori. Il grido d’allarme della società sportiva locale è arrivato nei giorni scorsi, con il sindaco Elena Carletti a spiegare come sia forte l’impegno dell’ente locale per arrivare alla realizzazione di un nuovo palasport. Ma l’aumento esponenziale dei costi ha fatto lievitare il prezzo finale. E occorre reperire ulteriori finanziamenti per poter avviare il progetto esecutivo. Non si fa attendere la risposta delle opposizioni, con i consiglieri Cristina Fantinati, Luca Dall’Aglio e Ivo Germani della lista Insieme a proporre ulteriori alternative. Come “l’abbandono di progetti faraonici per scegliere invece un’eventuale messa a norma dell’attuale struttura comunale. Oppure valutare di demolirla e al suo posto costruire il nuovo palasport”. Le opposizioni propongono di puntare su un progetto “meno ambizioso e meno costoso di quello commissionato dal Comune, ripensando pure all’area attorno alla palestra, con la costruzione di nuovi parcheggi utili anche alle vicine scuole medie, primarie, materna e nido, con conseguente modifica della viabilità della zona scolastica per mettere in sicurezza tutta l’area, come recentemente chiesto da centinaia di genitori con una raccolta firme”.