Novellara, avanzo di 3,6 milioni di euro: largo ai lavori per le scuole

Approvato a Novellara il rendiconto comunale 2024, che registra un avanzo di 3,6 milioni di euro, che potrà servire a completare diversi investimenti già in programma in diversi settori. E sono annunciati 250 mila euro di investimenti, già pronti per essere utilizzati. Il sindaco Simone Zarantonello conferma l’intenzione di ultimare i lavori in corso nell’area scolastica novallarese: circa 400 mila euro per la scuola materna Arcobaleno, per lavori che dovrebbero essere conclusi in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, mentre altri tre milioni di euro sono per l’adeguamento sismico ed energetico dell’edificio che ospita le scuole medie.

Nel 2024 il Comune di Novellara ha investito 2,5 milioni di euro per il cantiere della nuova mensa scolastica e per adeguare le palestre annesse alle scuole, grazie anche a fondi del Pnrr. Tra gli investimenti del bilancio 2024 appena approvato figurano lavori a impianti sportivi, viabilità, sicurezza stradale. A tal proposito, è in fase di discussione il progetto finale per l’ultimo tratto che manca per completare la tangenziale novellarese, in vista dell’avvio delle procedure di gara. La speranza è quella di poter aggiudicare i lavori entro fine autunno. La tanto attesa strada potrebbe essere completata nel 2027, sempre salvo ulteriori ostacoli burocratici e tecnici, che in questi anni non sono certo mancati al progetto della tangenziale.