Novellara, botte e minacce per riavere i soldi prestati

Novellara (Reggio Emilia), 23 settembre 2024 - Gli avrebbe prestato 16 mila euro, che dopo due anni non gli erano ancora stati restituiti. Il creditore, un uomo di 56 anni, ha sollecitato più volte il risarcimento al debitore, un 47enne, rivendicando quanto dovuto, fino a presentarsi sotto casa della controparte per poi aggredirlo con calci e pugni, minacciandolo con un coltello e portandogli via il telefonino e le chiavi del furgone. Il 47enne ha riportato traumi medicati in ospedale a Guastalla e guaribili in una settimana. Poi la denuncia ai carabinieri della caserma di Novellara, con gli accertamenti che hanno portato alla segnalazione del 56enne per lesioni personali e minaccia aggravata. L’episodio risale al 30 luglio. Il creditore era arrivato all’abitazione del 47enne, chiedendo la restituzione dei 16 mila euro. La vittima ha spiegato che avrebbe potuto farlo solo nei giorni successivi, non avendo la disponibilità finanziaria in quel momento. Ma la reazione del creditore è stata violenta, con calci, pugni e minacce con un coltello, puntato alla fronte del 47enne. Poi, presi telefonino e chiavi del furgone, il 56enne si sarebbe allontanato. A dare l’allarme era stato il figlio della vittima, facendo intervenire i carabinieri. L’indagato ai carabinieri ha confermato il credito e di aver preso telefonino e chiavi del furgone come garanzia del pagamento. Ma è stato comunque denunciato alla magistratura.