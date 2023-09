Novellara, bottiglie incendiarie contro abitazione

Novellara (Reggio Emilia), 23 settembre 2023 - Si indaga su un episodio accaduto la scorsa notte a Novellara, dove l’abitazione di un cittadino sessantenne di origine indiana è stata presa di mira dal lancio di tre bottiglie incendiarie. Due di queste sono state indirizzate al muro vicino alla porta d’ingresso, mentre la terza risulta aver danneggiato un piccolo elettrodomestico che era sul retro dell’immobile. Quando sono stati sentiti gli scoppi e alla vista dei bagliori delle fiamme, il proprietario dell’abitazione è intervenuto domare un principio di incendio, per poi segnalare quanto accaduto ai carabinieri, giunti per eseguire le prime indagini, che sono coordinate dalla Procura della Repubblica reggiana. Non si registrano conseguenze alle persone. Anche i danni materiale non risultano essere ingenti, pur se restano i segni dello scoppio e delle fiamme. Gli accertamenti ora puntano ai motivi che possono aver provocato questo gesto, riconducibile forse a un dispetto, a una “vendetta” oppure a questioni economiche.