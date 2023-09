Novellara, Brescello e Bassa in lutto per Luigi Manzotti: Ultimo saluto alle 15.30

Comunità in lutto a Novellara e Brescello per la scomparsa di Luigi Manzotti (foto), agente di commercio in pensione. Aveva 85 anni ed è stato vinto da una malattia. Il decesso all’ospedale di Guastalla. Era il fratello di don Tonino Manzotti, il sacerdote saveriano per mezzo secolo missionario in Congo. Don Tonino, scomparso nove anni fa, era strettamente legato a Novellara per essere stato curato parrocchiale per cinque anni, tra il 1956 e il 1961. Molti i novellaresi che negli anni successivo avevano continuato ad aiutare la missione in Congo. Tra loro anche l’ex sindaco Sergio Calzari, che proprio con Luigi Manzotti era stato tra gli ideatori del gruppo "Amici di don Tonino", continuando a portare aiuti alle missioni. Manzotti abitava a Brescello, dove oggi alle 15,30 si svolgono i funerali. Luigi lascia la moglie Marisa, i figli Marco e Valentina, altri parenti.