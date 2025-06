Novellara, bruciano sterpaglie dopo l'incendio dell'auto

Novellara (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 - Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio per domare le fiamme divampate su un’auto, a causa di un’avaria avvenuta mentre la vettura era in transito in via Colombo a Bettolino di Novellara. L’episodio si è verificato poco dopo le 16. Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, con i volontari Luzzara, in quanto le fiamme dei veicolo stavano interessando pure le sterpaglie nel campo adiacente la strada, per un’area di circa settecento metri. Illesa la persona alla guida dell’auto, uscita subito dall’abitacolo alla vista del fumo. Poco prima un incendio di sterpaglie si era verificato non molto distante, lungo la strada provinciale che collega Novellara a Guastalla, forse dovuto agli effetti di un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso da qualche veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla.