Novellara, clandestini scoperti dal Controllo di vicinato

Novellara (Reggio Emilia), 3 gennaio 2024 - Due stranieri clandestini sono stati rintracciati e denunciati grazie alla segnalazione del gruppo di Controllo di vicinato di Novellara. E’ accaduto ieri pomeriggio nella frazione di San Giovanni. Il passaggio di due uomini in bici, con atteggiamento sospetto nei pressi delle abitazioni, ha fatto scattare la segnalazione dei cittadini organizzati nel controllo di gruppo, con la centrale operativa della polizia locale che ha mobilitato un paio di pattuglie. Grazie alla perfetta descrizione dei due soggetti, gli agenti in breve tempo hanno localizzato i due stranieri. Privi di documenti, sono stati portati in caserma per il fotosegnalamento, che ha confermato l’assenza dei permessi di soggiorno, facendo scattare la denuncia per la violazione delle leggi sull’immigrazione. Un altro esempio di come la collaborazione dei cittadini possa consentire l’esito positivo dell’attività delle forze dell’ordine, che può diventare anche molto utile nel contrasto ai reati contro il patrimonio come furti in abitazioni, aziende e truffe agli anziani.