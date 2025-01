Novellara Democratica: "Tangenziale, la sentenza del Tar dia lo sprint"

I consiglieri di opposizione di ‘Novellara Democratica Civica’ accolgono con favore la sentenza del Tar sulla tangenziale, favorevole alle tesi di Comune e Provincia per il completamento della strada. "Ma ancora devono essere eseguiti gli espropri, cui seguirà l’indizione della gara d’appalto, l’apertura del cantiere e la consegna dell’infrastruttura. In sostanza – dicono i consiglieri Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini, Sabina Magri – nella migliore delle ipotesi sono previsti tempi lunghi per la realizzazione completa: siamo di fronte a un cronoprogramma inaccettabile che costituisce la prova provata degli enormi errori commessi negli anni dagli amministratori locali. La causa decisa lunedì a favore di Comune e Provincia non ha causato nessun tipo di sospensiva o ritardo nei lavori. Appaiono quindi irragionevoli le tempistiche che il Comune sta impiegando per realizzare anche quest’ultimo stralcio, la cui progettazione va avanti da otto anni. Andando poi a leggere con attenzione la sentenza, se è vero che il Tar da ragione al Comune, è altrettanto palese che non definisce pretestuosi o infondati ma ‘peculiari’ i rilievi sollevati dai cittadini ricorrenti, al punto che il Comune, pur vincendo la causa, dovrà pagarsi le spese processuali. Una sentenza, quindi, che riconosce la fondatezza dei dubbi sollevati dai cittadini che avevano fatto ricorso".