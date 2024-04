Novellara, dopo sbandata auto abbandonata nel canale

Novellara (Reggio Emilia), 11 aprile 2024 - Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti in mattinata in strada Boschi, nelle campagne tra San Bernardino di Novellara e Bagnolo, per recuperare un’autovettura Audi che è stata notata immersa in gran parte nelle acque di un canale di bonifica. Subito si è temuto che all’interno vi fosse qualcuno. Ma il primo controllo ha dato esito negativo. Nessuno all’interno dell’abitacolo. E anche nella zona non c’erano tracce di persone. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono arrivati i carabinieri. A loro si sono aggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, con l’autogru arrivata da Modena e con il nucleo sommozzatori di Bologna, atterrato direttamente accanto al canale a bordo dell’elicottero del 115. In breve tempo, con un apposito argano, l’auto è stata avvicinata a un ponticello, da dove l’autogru è riuscita a recuperare la vettura, con i carabinieri che hanno potuto avviare gli accertamenti sul proprietario e sulla dinamica dell’incidente. Avvenuto su un argine che, in teoria, non sarebbe destinato al passaggio di veicoli. E’ probabile che le persone a bordo si siano allontanate dall’auto, dopo la sbandata nel canale, ma senza avvisare le autorità. Questo ha fatto scattare l’allarme quando è stato notato il tettuccio della vettura emergere dall’acqua, in quel punto profondo meno di un metro e mezzo. Ora si indaga per cercare di ricostruire quanto accaduto, verificando pure che non vi siano state conseguenze fisiche alle persone.