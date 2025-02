Novellara, due giorni da capitale

E’ tutto pronto, ormai, per il Nomadincontro, con eventi oggi e domani nel ricordo di Augusto Daolio. Ricco il programma musicale, ma non mancano gli ospiti. Il sesto premio "Augusto Daolio città di Novellara" è destinato a Gildo Claps, fratello di Elisa, la giovane scomparsa da Potenza nel 1993 la cui vicenda fu a lungo al centro delle cronache. Ora Gildo Claps guida l’associazione Penelope a sostegno delle famiglie di persone scomparse. Il premio "Uno come noi" va ad Andrea Agresti, inviato de "Le Iene" di Italia Uno. Il premio "Nomade dell’anno" va invece a Oney Tapia, campione paraolimpico di atletica leggera.

Si comincia oggi alle 16 alla biblioteca in rocca con il concerto "Un solo sogno: la libertà", dalle 17 in sala civica apre la mostra "Storie, disegni e parole di Augusto", alle 20,30 al teatro tenda le prime esibizioni musicali con giovani ospiti. Alle 21 il primo dei due concerti dei Nomadi.

Dopo una notte di riposo, si riparte domani dalle 10 con la riapertura della mostra delle opere di Augusto Daolio in sala civica, alle 11 in teatro la presentazione del libro-cd "Soldi in tasca non ne ho, ma lassù m’è rimasto Dio" con Beppe Carletti e Marco Rettani. Alle 12,30 al teatro tenda il firmacopie del libro "Il pallone, il bar, un jukebox" con Yuri Cilloni e Massimo Vecchi. Alle 14 ancora musica con giovani proposte, alle 16 le premiazioni con gli ospiti ad anticipare il secondo concerto dei Nomadi. Aperti il Museo Gonzaga, l’Acetaia in rocca, la mostra su arte e scienze all’ex macello comunale.

Antonio Lecci