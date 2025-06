Novellara, entra di notte nel circolo e viene denunciato

Novellara (Reggio Emilia), 16 giugno 2025 – Ha usato una rastrelliera mobile trovata in strada per colpire e danneggiare la porta del circolo bocciofilo di Novellara, allo scopo di entrare nel locale. Un’azione che non è passata inosservata ad alcuni cittadini, l’altra notte, tanto che l’allarme ai carabinieri è stato rapido. Sono arrivati i militari, che hanno sorpreso nel circolo un giovane di 27 anni, trovato inoltre in possesso di un coltello da cucina con lama di 15 cm,, del quale non è stato giustificato il possesso. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la porta danneggiata, con a terra la maniglia antipanico e la catena spezzata. Sulla porta c’era una bicicletta, nella cui tasca posteriore è stato rinvenuto il coltello, che è stata subito posto sotto sequestro. Ora si sta indagando per cercare di capire se lo stesso 27enne, residente nella Bassa, possa aver messo a segno altri simili intrusioni nella zona.