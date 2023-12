Novellara, famiglia salva dopo sbandata in auto

Novellara (Reggio Emilia), 26 dicembre 2023 - Schianto fra auto a Cadelbosco Sopra, un tamponamento a Guastalla, una vettura fuori strada a Novellara. Diversi gli incidenti nei giorni delle festività natalizie nella Bassa. Stamattina verso le sette auto fuori strada in località San Bernardino di Novellara, in via D’Azeglio, la strada che collega a Guastalla. A bordo un’intera famiglia con padre di 46 anni, moglie di 36 anni e la figlie di tre anni, abitanti proprio a Guastalla. Pare che sia stato un colpo di sonno a tradire il conducente, finito nel fossato laterale. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorsi con ambulanza della Croce rossa e personale sanitario. La famiglia coinvolta nello schianto è stata visitata sul posto, con le loro condizioni risultate rassicuranti. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. Per fortuna non gravi neppure le condizioni delle persone coinvolte in un tamponamento avvenuto in via Cisa a Guastalla e in uno scontro tra auto a Villa Argine di Cadelbosco Sopra.