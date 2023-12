Novellara, feriti nel tamponamento fra due auto

Novellara (Reggio Emilia), 9 dicembre 2023 – Incidente fra due auto, verso le 13 di oggi in via Massimo D’Azeglio a Novellara, sulla strada provinciale che collega a Guastalla. Per cause al vaglio dei carabinieri di Luzzara, intervenuti sul posto, si è verificato un tamponamento fra una Renault Clio e una Opel Mokka. Coinvolti i conducenti: si tratta di una donna di 39 anni e di un uomo di 66 anni, con il quale si trovavano due passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale. Per fortuna le persone coinvolte non risultano aver riportato traumi di rilievo. Disagi al traffico, con la viabilità proseguita a senso unico alternato fino alla conclusione dei rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti nello scontro.