Novellara, ferito pensionato urtato da auto

Novellara (Reggio Emilia), 4 dicembre 2023 - Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio a Novellara per un pensionato di 79 anni, urtato da un’autovettura Fiat Panda condotta da un altro pensionato suo coetaneo. E’ accaduto in via Leningrado, nel centro abitato del paese. Nello svoltare sulla strada, il conducente dell’auto non si è accorto della presenza del pedone che attraversava la carreggiata. Per fortuna la velocità era limitata e si sono evitate conseguenze gravi. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, il pensionato ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla con un trauma cranico, ma non in pericolo di vita. L’incidente si è verificato verso le 17. Rilievi eseguiti dal carabinieri di Campagnola e di Reggiolo, intervenuti per effettuare accertamenti sulla dinamica dell’incidente.