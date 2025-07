Novellara, fiamme in casa per un corto circuito

Novellara (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Il tempestivo allarme ha evitato che le fiamme, divampate in un basso servizio al piano terra, potessero distruggere completamente un’abitazione, rimasta comunque in parte danneggiata dagli effetti dell’incendio. E’ accaduto nel pomeriggio alla prima periferia di Novellara, in via Vespucci, non distante dal tratto di tangenziale che porta verso Campagnola. Verso le 14 alcuni cittadini hanno notato fumo e fiamme, dando l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Guastalla e di Reggio, oltre all’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’automedica, temendo potessero esserci persone all’interno dell’edificio. Ipotesi poi esclusa. Un corto circuito elettrico, collegato molto probabilmente alla centralina dell’impianto fotovoltaico, sarebbe alla base dell’incendio, favorito quasi certamente pure dalle alte temperature. Il fuoco è stato domato prima che potesse estendersi ad altre stanze, pur se il locale appena sopra il basso servizio è stato al momento dichiarato inagibile proprio per le conseguenze riportate dal pavimento a causa del calore della stanza sottostante. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.