Novellara, in auto con arnesi da scasso e senza patente

Novellara (Reggio Emilia), 10 aprile 2025 – In un normale controllo stradale, in via Togliatti a Novellara, di fronte ai carabinieri due donne di 21 e 25 anni hanno manifestato un certo nervosismo. Situazione che ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti, scoprendo in loro possesso, risultato ingiustificato, alcuni oggetti atti allo scasso, tanto da essere denunciate alla magistratura. E non solo. La conducente dell’auto è risultata priva della patente di guida, sanzionata con l’aggiunta del fermo amministrativo dei veicolo per un periodo di tre mesi. Il controllo è avvenuto martedì pomeriggio in via Togliatti. L’auto procedeva lentamente, tanto da insospettire i militari. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti tre cacciaviti di diverse lunghezze, una chiave inglese regolabile e una forbice di 24 centimetri, strumenti ritenuti idonei allo scasso, dei quali le due donne non hanno saputo giustificare il possesso.