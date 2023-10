Novellara, in auto con pistola carica, mazza e coltello

Novellara (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 – I carabinieri di Novellara hanno fermato due uomini in un normale controllo stradale, scoprendo nell’auto la presenza di una pistola marca Browning calibro 6,35 con caricatore contenente 14 colpi, una mazza da baseball, un coltello a serramanico ed un bilancino elettronico di precisione. E la successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione di due uomini di 30 e 33 anni, residenti a Novellara e Reggio, ha permesso di rinvenire ulteriori 15 proiettili cal. 6,35 nonché libri, quadri e monete antiche su cui si stanno svolgendo specifici approfondimenti. Nella casa del trentenne trovati pure un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della droga, arnesi con residuo di stupefacente e una denaro per tremila euro, ritenuto essere provento dell'attività di spaccio. E’ stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 33enne, abitante a Reggio, è stato invece arrestato per detenzione e porto illegale di arma da sparo. Nell’abitazione i proiettili erano in una scatola nascosta in un casetto dell’armadio della camera da letto.