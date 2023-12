Saman Abbas, Novellara conferirà la cittadinanza onoraria. Approvato anche un fondo

Novellara (Reggio Emilia), 21 dicembre 2023 - “Riconoscere a Saman Abbas, giovane donna con tanta voglia di vivere, la grande forza posta nella lotta per la propria libertà di scelta e di emancipazione personale”. Con questa motivazione il consiglio comunale di Novellara, nel corso della prossima seduta convocata per le 19 di mercoledì 27 dicembre, conferirà la cittadinanza onoraria alla memoria e al valore di Saman Abbas quale simbolo di libertà e di autodeterminazione personale, per trasmettere un messaggio chiaro e forte contro l’inaccettabile e violenta pratica dei matrimoni forzati.

“Un riconoscimento a Saman e, simbolicamente, a tutte quelle donne che si trovano oggi in situazioni simili, affinché possano sentirsi riconosciute e sostenute nella battaglia per quei principi di libertà e di dignità della persona in quanto valori fondanti della nostra Costituzione”, spiega il sindaco Elena Carletti. Che aggiunge: “Un atto importante a nome di tutta la comunità di Novellara, deciso insieme a tutti i capigruppo, ma simbolico e dunque da solo non sufficiente per onorare il sacrificio di questa nostra concittadina”.

In consiglio sarà approvato anche un ‘fondo Saman’: “Sarà un fondo pubblico-privato che ci permetterà di perpetuare nel tempo la memoria di Saman, attivando azioni concrete di sostegno e percorsi di inclusione delle donne, di ogni etnia e religione, che vivono situazione di difficoltà, di subalternità e di violenza, dentro e fuori le mura domestiche, ma anche attività formative per operatori sociali, insegnanti e forze dell’ordine in modo da rafforzare ulteriormente l’opera di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni – spiega il sindaco Elena Carletti – Sarà il Comune a versare, alla prossima variazione di bilancio, il primo contributo che puntiamo a integrare raccogliendo risorse private e donazioni, attraverso la collaborazione, nell’opera di diffusione delle finalità del Fondo Saman, delle associazioni di volontariato, promozione sociale e terzo settore. Per quanto riguarda, infine, i funerali di Saman, chiuso il processo – conclude il sindaco Carletti – rimaniamo in attesa di svolgere i necessari adempimenti di carattere burocratico: come Comune ribadiamo di essere pronti a collaborare nell’organizzare le esequie, sotto ogni aspetto e in ogni forma, perché si possa dare finalmente degna sepoltura a Saman”.