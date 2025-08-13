Novellara, litiga con l'inquilina e minaccia i carabinieri

Novellara (Reggio Emilia), 13 agosto 2025 - Ha litigato con l’inquilina che occupa il suo appartamento. E all’arrivo dei carabinieri di Novellara, chiamati dalla donna, l’uomo, proprietario dell’immobile, teneva in mano un’accetta con cui risulta aver minacciato la pattuglia del 112. E’ stato denunciato per minaccia aggravata, un uomo di 45 anni, residente in zona. La mattina del 2 agosto l’uomo si è presentato in caserma, chiedendo l’allontanamento immediato dell’inquilina che, a suo dire, non pagava l’affitto. I militari hanno spiegato che è necessaria un’ordinanza di sfratto per poter agire in tal senso. E la donna, spiegando di aver sempre pagato, ha aggiunto che entro metà mese se ne sarebbe andata via. Ma il proprietario si è ripresentato all’abitazione, molto agitato, sbattendo le porte. Sono arrivati i carabinieri per riportare la calma. Ma una volta nel cortile, il 45enne è arrivato dal retro dell’abitazione impugnando l’accetta e minacciando i militari dicendo che non avevano il permesso di entrare e che avrebbe tagliato loro la testa. A quel punto l’uomo ha iniziato a calmarsi, riponendo l’ascia e consegnando pure una pistola scacciacani che aveva con sé. L’accetta è stata posta sotto sequestro, mentre il 45enne è stato denunciato.