Novellara, lo studente "scomparso" è tornato a casa

I carabinieri al tempio Sikh di Novellara e lo studente indiano che era scomparso

Novellara (Reggio Emilia), 11 marzo 2023 - Si conclude a lieto fine l’allontanamento di un giovane studente di origine indiana e residente a Novellara, con la famiglia frequentatore del locale tempio Sikh, che si era allontanato da casa una settimana fa, facendo perdere quasi totalmente tracce di sé, salvo sporadici messaggi da cui sembrava perfino che fosse tenuto sotto controllo coatto da parte di altre persone.

C’era stata molta apprensione per il 19enne, allontanatosi da casa dopo che in famiglia avevano saputo che da alcune settimane non frequentava la scuola superiore di Correggio a cui è iscritto. Del caso si sono occupati anche i carabinieri, con indagini a vasto raggio.

E ieri è arrivata la notizia del rientro spontaneo del giovane a Novellara, dove i carabinieri hanno verificato la sua presenza, in buone condizioni di salute. Ora si sta cercando di accertare quanto accaduto anche per verificare la sussistenza di possibili reati, tra cui il procurato allarme.