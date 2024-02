Novellara, pedone ferito dopo l'urto con un'auto

Novellara (Reggio Emilia), 29 febbraio 2024 - Soccorsi mobilitati poco dopo le 18 di oggi a Novellara, in via Cristoforo Colombo, per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo a piedi e un’autovettura. E’ accaduto all’incrocio con via Giotto. Ad avere la peggio è stato il pedone, di 77 anni, abitante a Novellara, rovinato a terra, riportando un trauma cranico e altre contusioni varie. E’ scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i soccorsi, con l’ambulanza della Croce rossa locale e personale dell’automedica di zona. Dopo le prime cure, il pensionato è stato caricato a bordo dell’ambulanza, poi diretta in ospedale per completare gli accertamenti. Il pedone ferito, per fortuna, non appare in pericolo di vita. La vettura procedeva a velocità ridotta, essendo a ridosso di un incrocio. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare gli accertamenti tecnici e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto mentre sulla zona era in corso una leggera pioggia, capace di limitare la visibilità sulle strade.