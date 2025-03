Novellara piange Oreste Bassi. Imprenditore all’Hydropress e noto dirigente sportivo

Vasto cordoglio a Novellara e nel mondo sportivo per la scomparsa di Oreste Bassi, 88 anni, conosciuto per la lunga attività di imprenditore alla guida della ditta Hydropress, specializzata nel settore delle idropulitrici, ma anche per la militanza come dirigente e presidente della società Novellara Sportiva, che lo ha impegnato per tre decenni, dalla metà degli anni Settanta in poi. Negli ultimi tempi era assistito in un alloggio alla casa protetta di Novellara insieme alla moglie, deceduta lo scorso ottobre. Lascia due figli e altri parenti. "Per tanti anni abbiamo condiviso la passione per il calcio e l’amore per la Novellara Sportiva collaborando per rendere questa gloriosa società sempre viva", il ricordo commosso di Omar Malagoli, dirigente storico della Novellara Sportiva. Tanti i ricordi di ex giocatori del team: "Sei stato un maestro di vita nel portare avanti una società senza grossi mezzi finanziari".

E c’è chi rievoca il suo modo affettuoso di rapportarsi coi giovani: "Non sono il presidente. Se avete problemi a scuola, con la fidanzatina o a casa, io sono un amico pronto ad ascoltarvi. Chiamatemi semplicemente Oreste…", amava dire ai suoi ragazzi, con grande generosità. La camera ardente è al cimitero di Coviolo a Reggio. I funerali domani alle 10,30 nella cappella del cimitero di Novellara.

Antonio Lecci