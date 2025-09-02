Novellara, rapinatore solitario alla farmacia di Santa Maria

Novellara (Reggio Emilia), 2 settembre 2025 - Bandito solitario all’opera, verso le 9 di oggi, alla farmacia Rivi, a Santa Maria di Novellara, dove un uomo apparentemente di 50 anni di età, con volto coperto in parte da una sciarpa e cappellino, è entrato nel locale armato di coltello, intimando alle due farmaciste di consegnare l’incasso. Ma le due donne hanno reagito, negando all’uomo il denaro che era in cassa. La reazione dell’uomo è stata violenta, tanto da colpire le farmaciste con uno sgabello e una scopa che ha trovato all’interno dell’esercizio commerciale affacciato sulla strada provinciale. Poi è fuggito, senza portare via nulla. Dunque, una rapina rimasta solo tentata. Ma sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce rossa locale per medicare le due donne, per traumi per fortuna non gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per avviare le indagini, che potranno avvalersi anche del sistema di telecamere della zona. Nei mesi scorsi la stessa farmacia era stata presa di mira da due rapinatori, rivelatisi essere due fratelli poi arrestati dalle indagini di polizia e carabinieri.