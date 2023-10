Novellara, rifiuta l'alcotest e viene privato della patente

Novellara (Reggio Emilia), 2 ottobre 2023 – Ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, nel corso di un servizio coordinato tra carabinieri e polizia locale, nel fine settimana nella Bassa, nella zona di Novellara. Ed è stato denunciato alla magistratura, un conducente di 39 anni, del luogo, con relativo fermo amministrativo del furgone che stava conducendo e il ritiro della sua patente di guida. Pattuglie di polizia locale della Bassa e carabinieri della compagnia di Guastalla hanno operato insieme per controlli sulla sicurezza, ma anche su regolarità di documenti. Sono sempre di più, infatti, patenti contraffatte in modo perfetto, capaci di ingannare le forze dell’ordine, ma che non sono emesse dalle autorità preposte. L’accertamento del fine settimana ha permesso di controllare 124 veicoli e quasi 170 persone. A livello generale l’esito è stato positivo, con un solo conducente risultato potenzialmente positivo all’alcoltest, mentre gli altri sono risultati in regola con le norme del codice della strada. Controlli sono stati eseguiti anche in locali pubblici della zona, senza rilevare particolari infrazioni o irregolarità.