Novellara sbanca Ozzano. Oggi sul parquet scende l’E80

Preziosa vittoria per la Pallacanestro Novellara (8), che sale in vetta alla poule salvezza di Serie C superando 80-77 in trasferta Ozzano (6). E’ il parziale maturato nel secondo quarto che permette ai bianco-rossi, trascinati dai 23 punti di Doddi, di portarsi al comando, ma i bolognesi non mollano e si arrendono solo sotto lo striscione del traguardo.

Alle 17 spazio all’altra sfida del girone, con l’E80 Castelnovo Monti (6) che riceve Lugo (6).

DR1 - Triplice sconfitta per le reggiane negli anticipi di Divisione Regionale 1. Mastica amaro la Pallacanestro Reggiolo (28), sconfitta 69-68 in casa da una Castelfranco (36) in gran forma e che, in questa stagione, sembra avere un conto aperto con le nostre formazioni: non bastano, nelle fila bianco-rosse, i 5 uomini in doppia cifra, anche perché i liberi del potenziale sorpasso locale terminano sul ferro.

Stop interno anche per il Basket Jolly (30), che si arrende 77-70 alla Primo Maggio di fronte agli Stars Bologna (32), venendo scavalcato dai felsinei. Chiusura dedicata al fanalino Nubilaria (8), già retrocesso, che si arrende 78-56 sul campo del Veni Basket (32) nonostante i 17 punti di Pizzetti.

Oggi alle 18 il posticipo, con l’Icare Cavriago (18) che cerca punti salvezza ospitando la Vis Persiceto (40), seconda della classe.