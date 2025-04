Novellara, sbanda in auto al passaggio a livello

Novellara (Reggio Emilia), 2 aprile 2025 - Ha sbandato in auto finendo contro una delle colonnine del passaggio a livello, in località San Bernardino di Novellara, lungo la strada provinciale. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la vettura, una Volvo, ferma all’altezza dello stesso passaggio a livello, segnalando la situazione alle forze dell’ordine. Sono intervenuti i carabinieri di Novellara insieme al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, con l’ambulanza della Croce rossa che ha poi trasportato al pronto soccorso della Bassa un giovane di 27 anni, di origine pakistana e residente a Guastalla, che era ferito ma per fortuna non in gravi condizioni. Dopo le prime cure è stato accompagnato in ospedale per completare gli accertamenti clinici. Non risulta essere in pericolo di vita. L’incidente al passaggio a livello non ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, che a quell’ora non è attiva sulla linea in questione, la Reggio-Guastalla. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato la sbandata della vettura.