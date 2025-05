Novellara, scooter prende fuoco dopo schianto con auto

Novellara (Reggio Emilia), 27 maggio 2025 – Grave incidente stradale, poco prima delle 23, sulla strada provinciale che collega Novellara a Guastalla. Appena fuori il centro abitato novellarese, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile, si sono scontrati uno scooter Aprilia e una autovettura Golf. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di origine straniera, che risulta essere residente in zona, che ha riportato gravi traumi ortopedici, in particolare al bacino e agli arti inferiori. E ha rischiato anche di restare ustionato, visto che dopo lo schianto con l’auto, lo scooter si è incendiato. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla. Il conducente è stato sbalzato. E questo ha evitato che potesse restare vicino al rogo dello scooter. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Novellara con automedica e autoinfermieristica. Dopo le prime cure è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, in codice rosso. Fisicamente illeso il conducente dell’auto. Rilievi dei carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato sul tratto di strada interessato dallo schianto.