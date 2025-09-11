Novellara, secondo caso di Chikungunya in pochi giorni

Novellara (Reggio Emilia), 11 settembre 2025 – Un nuovo caso positivo di Chikungunya, il secondo, si registra a Novellara nell’arco di pochi giorni. Lo conferma il Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl reggiana. Un caso che, secondo l’azienda sanitaria, non risulta direttamente collegato ad altri focolai. Il primo caso, invece, era stato annunciato come correlato a un focolaio registrato a Carpi. Stavolta si tratta di un pensionato di 75 anni, il quale ha manifestato febbre e dolori articolari, che hanno fatto scattare gli accertamenti. L’uomo, per fortuna, è in buone condizioni e non necessita di assistenza sanitaria particolare. Dall’indagine epidemiologica l’uomo non risulta rientrato da un viaggio all’estero. Da lunedì prossimo, in presenza di sintomi (febbre, dolori articolari, eruzione cutanea) le persone che abitano o lavorano nel territorio di Novellara possono consultare il proprio medico di base o recarsi in libero accesso (senza appuntamento e senza richiesta medica) allo sportello Cup o al Centro prelievi di via Costituzione (o al centro prelievi dell’ospedale di Guastalla il sabato mattina). Verrà effettuato un prelievo di sangue e analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. Non occorre rimanere a digiuno. Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e documento identificativo. La prestazione è gratuita.