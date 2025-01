Novellara senza fortuna a Granarolo

CMP GRANAROLO

69

PALL. NOVELLARA

63

CMP GRANAROLO: Trazzi 8, Biasco 4, Poli, Montanari 23, Paoloni ne, Marchi 8, Salsini 12, Lorenzini 4, Tugnoli, Beretta 6, Brotza 4. All. Tasini.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 8, Morini 4, Folloni 6, Rinaldi 10, Mingotti 8, Malagoli 2, Branchini 5, Bianchini ne, Maramotti, Riccò 18, Gandellini 2. All. Bertani.

Arbitri: Vaccarella e Torresan di Bologna.

Parziali: 13-23, 28-36, 48-45.

Non basta un buon inizio alla Pallacanestro Novellara (6) sul campo della Cmp Granarolo (14). Sopra di 12 lunghezze in avvio, i biancorossi di Bertani subiscono la rimonta degli avversari nel corso del terzo periodo, con Montanari che riesce a firmare il controsorpasso, prima di una battaglia punto a punto nel finale dove Riccò e compagni non riescono a prevalere.