Novellara, si denuda al parco davanti a tre ragazzine

Novellara (Reggio Emilia), 18 agosto 2023 – In un parco pubblico di Novellara, alla vista di tre ragazzine minorenni su una panchina, si è avvicinato a loro e si è denudato, mettendole in fuga. Immediata la segnalazione ai familiari e, subito dopo, ai carabinieri della locale caserma, che alla fine degli accertamenti sono risaliti al presunto "esibizionista", denunciato alla magistratura per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un uomo di 36 anni domiciliato nella Bassa reggiana. L’episodio si è verificato la sera del 24 luglio. L’uomo si è avvicinato alle ragazzine e ha mostrato le parti intime, abbassandosi pantaloni e biancheria intima. Le tre giovani donne sono fuggite, oltretutto inseguite dall’uomo per un breve tratto di percorso. Le ragazze, accompagnate in caserma dai genitori, hanno formalizzato la denuncia, fornendo una dettagliata descrizione del 36enne, poi riconosciuto in una seduta fotografica dalle tre vittime dell’episodio. Per fortuna non si sono avute conseguenze fisiche, con le ragazzine uscite comprensibilmente spaventate ma fisicamente illese da questa situazione. Ora si indaga per capire se l’uomo sia stato autore di altri simili episodi.