Novellara, si presenta col machete e viene denunciato

Novellara (Reggio Emilia), 7 marzo 2024 - Si è presentato all’abitazione di un conoscente, domenica scorsa a Novellara, chiedendo del padrone di casa, che in quel momento era fuori. Dal cifotono, però, la moglie ha notato che l’uomo all’esterno, un 42enne residente nella cittadina della Bassa, era in possesso di un machete. La donna si è allarmata, ha avvisato il marito, il quale una volta rientrato ha chiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto in breve tempo, dopo che il 42enne si era allontanato. I militari dell’Arma hanno poi rintracciato l’uomo segnalato, trovandolo proprio in possesso del machete, che era nell’auto. L’arma da taglio era identica a quella che era stata ripresa dalle telecamera dell’abitazione. “Uso questo attrezzo per tagliare l’erba”, ha cercato di giustificarsi il 42enne. Ma a suo carico è comunque scattata la denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Ovviamente il machete è stato sequestrato dai carabinieri di Novellara. Si indaga per cercare di capire i motivi della visita a domicilio da parte dell’uomo con il machete e quali dinamiche possano nascondersi in quell’atteggiamento giudicato minaccioso e potenzialmente pericoloso.