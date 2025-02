Novellara tenta di sgambettare Castelnovo Monti. Scandiano a caccia di conferme ad Argenta

E’ il derby tra Pallacanestro Novellara (6) e LG Competition Castelnovo Monti (24) il piatto forte della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Il match, in programma a Bagnolo in Piano alle 21, vede gli appenninici come naturali favoriti, forti del secondo posto in graduatoria e di una striscia positiva che dura ormai da otto giornate. Di tutt’altro avviso, ovviamente, i padroni di casa, che vogliono risollevarsi dalla penultima piazza e riscattare il kappao interno di sette giorni fa con la capolista Ozzano, sfruttando al meglio l’effetto derivante dal cambio in panchina, con Bertani che ha lasciato il posto a Tellini.

Le altre. Il programma, invece, si apre alle 19 da Argenta (10), dove arriva un’Emil Gas Scandiano (18) rinfrancata dal bel successo ottenuto sull’SG Fortitudo e desiderosa di centrare il secondo hurrà consecutivo per migliorare l’attuale quinto posto, detenuto in compagnia di Zona Predosa; alle 21, infine, trasferta bolognese per la Clevertech Montecchio (10), che dopo il bel successo all’overtime sulla Virtus Medicina, va in cerca di conferme sul campo del fanalino di coda BSL San Lazzaro (4).

DR2 – Va alla Pallacanestro Scandiano (8) l’anticipo di Divisione Regionale 2 contro il Gelso (4). In via Makalle sono gli ospiti ad avere la meglio, prendendo il comando delle operazioni nella ripresa per poi chiudere sul 64-58 in suo favore. Inutili ai fini del risultato finale, nelle fila cittadine, i sedici punti di Costanzo. Nella foto: Davide Vecchi, play dell’Emil Gas