Novellara, urta la testa contro la pressa e finisce in ospedale

Novellara (Reggio Emilia), 18 luglio 2023 - Una operaia di 49 anni, residente a Bagnolo, è rimasta ferita alla testa, nel pomeriggio, in un infortunio sul lavoro accaduto nell’azienda di Novellara in cui stava svolgendo attività di manutenzione a una pressa. Per cause accidentali, nel compiere un movimento, è venuta a contatto la macchina, battendo violentemente la testa. Sono stati i colleghi di lavoro ad allertare i soccorsi, di fronte all’atteggiamento sofferente della donna, causato proprio dalla violenta botta rimediata. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa locale per le prime cure. Poi si è provveduto al suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per completare le medicazioni. La donna è stata trattenuta in osservazione, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto, nell’azienda situata in via Edison a Novellara, i carabinieri di Campagnola con i tecnici del servizio di Medicina del lavoro per gli accertamenti tecnici sulla dinamica dell’infortunio.