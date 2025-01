Novellara, via libera dal Tar alla tangenziale

Novellara (Reggio Emilia), 27 gennaio 2025 - Il Tar di Parma ha dato il via libera alle procedure per il completamento della tangenziale di Novellara. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui i giudici amministrativi hanno respinto, giudicandole infondate, le osservazioni di quattro proprietari di terreni. Il Tar ha giudicato regolare il progetto e l’accordo di programma per l’ultimo tratto di strada, sottoscritto nella primavera del 2024 dal Comune e dalla Provincia. Il Tar ha respinto le accuse sulla reiterazione dei vincoli espropriativi, ha confermato l’idoneità del progetto sotto il profilo ambientale e riconosciuto la correttezza della classificazione della tangenziale come strada extraurbana secondaria per garantire importanti collegamenti viari sul territorio. Soddisfatti per questa sentenza il sindaco novellarese Simone Zarantonello e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, giudicando questa sentenza come un via libera a un progetto importante per decongestionare il traffico, migliorare la qualità dell’aria e i collegamenti viari nella Bassa. Il progetto esecutivo è ormai pronto e i lavori potrebbero iniziare nei prossimi mesi, concludendo un progetto di cui si parla da decenni.